Власти рекомендовали новосибирцам носить маски в транспорте

© Кирилл Канин
Власти рекомендовали новосибирцам носить маски в транспорте
17 Авг 2022, 07:33

В Новосибирской области одобрен рекомендательный масочный режим в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с людьми, сообщило правительство региона.

«Это связано с ростом количества заражений − за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ», — пояснили в правительстве.

Вакцинация от коронавируса продолжается, также готовится прививочная кампания по гриппу.


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