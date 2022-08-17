Власти рекомендовали новосибирцам носить маски в транспорте
© Кирилл Канин
В Новосибирской области одобрен рекомендательный масочный режим в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с людьми, сообщило правительство региона.
«Это связано с ростом количества заражений − за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ», — пояснили в правительстве.
Вакцинация от коронавируса продолжается, также готовится прививочная кампания по гриппу.
Новости из рубрики:
Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
Уголь дорожает для населения Сибири. Дрова в части регионов резко подскочили в цене Несколько взрывов произошло под Новосибирском Группировки бизнеса и чиновников бьются за сельсовет под Новосибирском Нужны десятки тысяч: новосибирцы рассказали, сколько потратят на сборы детей в школу Единственную дорогу к поселкам блокируют под Новосибирском: «Не смогут проехать „скорая“ и пожарные»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo