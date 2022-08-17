Власти рекомендовали новосибирцам носить маски в транспорте

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В Новосибирской области одобрен рекомендательный масочный режим в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с людьми, сообщило правительство региона.

«Это связано с ростом количества заражений − за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ», — пояснили в правительстве.



Вакцинация от коронавируса продолжается, также готовится прививочная кампания по гриппу.