Единственную дорогу к поселкам блокируют под Новосибирском: «Не смогут проехать „скорая“ и пожарные»

© Предоставлено читателем

Рабочие перекрыли единственный проезд к двум поселкам под Новосибирском. В них живут многодетные семьи и инвалиды. Ранее районные и областные власти игнорировали обращения местных жителей о проблеме с дорогами.

СНТ «Иня-НАПО» и ДНТ «Хуторок» Каменского сельсовета Новосибирского района соединяет с областным центром единственный проезд вдоль железнодорожных путей на станции «Иня Восточная». Но 17 августа его начали перекрывать, сообщили Тайге.инфо местные жители.



Жители «Иня-НАПО» и ДНТ «Хуторок» чистили дорогу зимой и пытались содержать в нормальном состоянии.



«На территории поселков прописаны семьи с детьми, многодетные семьи и инвалиды. К нам не смогут проехать ни скорая помощь, ни пожарные машины, ни МЧС», — рассказали жители.

Другие проезды ранее перекрыла управляющая компания коттеджного поселка «Чкаловские просторы», а также микрорайон Близкий, рассказала редакции одна из жительниц: «Глава Каменской сельской администрации официально пояснил в ответе на обращение, что выезда у нас не было предусмотрено еще с 1995 года. В результате многочисленных изменений в плане застройки Каменского сельсовета, в период с 2012 по 2021 годы, мы оказались отрезаны от дорожной сети села Каменка захватом нашего проезда».

Собственники земельных участков в СНТ «Иня-НАПО» уже обращались в администрацию Новосибирского района, полицию, прокуратуру, областное правительство и даже в администрацию президента РФ. Им никто не стал помогать.

«До сих пор ситуация не разрешается, и более того ухудшается — нам грозит полная блокировка подъездных дорог. О чём имеются уведомления от СНТ „Чкаловские просторы“ и ОАО РЖД, — говорится в обращении жителей (копия имеется в распоряжении редакции). — У собственников СНТ „Иня-НАПО“ не осталось другого выхода, кроме как обращаться во все инстанции и привлекать СМИ. У нас больше не осталось способов преодолеть бездействие чиновников, и мы не можем просто закрыть глаза на проблему, как это делают местные власти. Мы требуем оперативно повлиять на работу муниципальных органов власти и ОАО РЖД, с целью обеспечить наши семьи бесплатным, документально подтверждённым, беспрепятственным проездом к нашим участкам и жилым домам».