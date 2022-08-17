Нужны десятки тысяч: новосибирцы рассказали, сколько потратят на сборы детей в школу

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Треть новосибирцев планируют потратить на сборы школьников от 15 тыс. рублей. Еще почти треть — свыше 20 тыс. Впрочем, затраты только на технику у 21% опрошенных могут сразу превысить этот лимит.

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру провел опрос среди респондентов, имеющих детей школьного возраста, о подготовке к новому учебному году.



Исследование проводили среди 2200 работающих россиян в возрасте от 30 до 55 лет, имеющих детей школьного возраста, в том числе и в Новосибирской области.

По данным опроса, больше половины опрошенных новосибирцев (51%) берут в августе отпуск для подготовки ребенка в школу.

У 34% опрошенных запланированный общий бюджет на расходы для подготовки к школе начинается от 15 тысяч рублей. От 15 до 20 тысяч рублей на сборы потратят 36% родителей, свыше 20 тысяч рублей — 30%.

Одежда и обувь

На приобретение школьной формы большинство родителей (58%) в этом году планируют потратить больше 5 тысяч рублей, до 5 тысяч рублей — 30%. На спортивную форму опрошенные планируют потратить: от тысячи до 2 тысяч рублей — 28%, от 2 до 5 тысяч рублей — 50%, свыше 5 тысяч рублей — 16%, остальные не планируют покупать.

Купить детям обувь родители планируют за 1−2 тысячи рублей (21%), за 2−5 тысяч рублей (50%) и потратят более 5 тысяч рублей — 26%. У остальных такой покупки в планах нет.

Принадлежности и техника

На покупку школьных и письменных принадлежностей родители потратят: до 1 тысячи рублей (20%), от 1 до 2 тысяч рублей (41%), от 2 до 3 тысяч рублей (21%) и более 3 тысяч рублей (18%).

Также школьникам требуется рюкзак, потратить на его приобретение планируют от 1 до 2 тысяч рублей — 28% опрошенных, от 2 до 5 тысяч рублей — 49%, свыше 5 тысяч рублей — 2%, другие респонденты не покупают в этом году ранец.

Некоторые родители планируют потратиться на покупку необходимой техники (смартфоны, планшеты): от 5 до 10 тысяч рублей — 10%, от 10 до 20 тысяч рублей — 18%, от 20 до 30 тысяч рублей — 10%, от 30 до 40 тысяч рублей — 3%, более 40 тысяч рублей — 8%, остальные ответившие не планируют такие покупки.