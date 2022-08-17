Группировки бизнеса и чиновников бьются за сельсовет под Новосибирском

© 2gis.ru

Шесть человек заявились на конкурс по назначению главы Мичуринского сельсовета Новосибирской области. Чиновника определят без участия жителей. Но «выборы» из кандидатов, подконтрольных нескольким группам влияния, могут не состояться.

Конкурсная комиссия по выборам главы Мичуринского сельсовета приняла документы от шести кандидатов. Напомним, что прямые выборы глав в регионе отменены (кроме Новосибирска и Кольцово), и вместо жителей назначать чиновника будут местные депутаты.

По сведениям Тайги.инфо, на конкурс заявились глава Боровского сельсовета Евгений Довгань, ранее руководивший отдаленным райцентром Чаны, специалист администрации Мичуринского сельсовета Антонина Машинистова, действующая депутат, директор МКУ «Ленинский ДК» Татьяна Гаценко, предприниматель Олег Оршулевич, депутат Краснообского поселкового совета Игорь Осьмак и сотрудник администрации Новосибирского района Кирилл Соловьёв.

Источник редакции, знакомый с ситуацией в сельсовете, утверждает, что среди претендентов нет ни одного самостоятельного кандидата. «Это всё марионетки», - добавил он.

За власть в сельсовете могут бороться несколько группировок. Одну из них связывают с назначенным главой Новосибирского района, единороссом Андреем Михайловым – бывший и.о. мэра Бердска подконтролен облправительству и ничем особенным не запомнился на своих постах помимо скандалов. Его основным кандидатом собеседник назвал Евгения Довганя, еще двое претендентов, по его словам – это «технические кандидаты» для того же Довганя.

Еще одна сторона - группа компаний «Пассим», занимающаяся производством круп. С ней источник связал кандидата Олега Оршулевича. Третью группу влияния связывают с генерал-лейтенантом полиции в отставке Виталием Яковлевым, который не раз пытался бороться за пост главы Новосибирского района, когда еще были выборы.

В то же время сама процедура «выборов» в Мичуринском сельсовете «пробуксовывает» не первый год. В прошлом созыве совета депутатов это было связано с тем, что группы влияния не увидели подходящего претендента и блокировали решения оппонентов.

Также борьба за власть в Мичуринском имеет давнюю историю скандалов, в том числе вокруг его экс-главы Андрея Юрченко. Местные общественники не раз обращали внимание СМИ на схемы, которые могли быть связаны с его интересами. С его отставки прошел уже год, но ситуация с политическими и земельными конфликтами, по словам наблюдателей, не сильно изменилась.

При этом сам Андрей Юрченко теперь говорит Тайге.инфо, что «далеко не факт», что и с нынешним составом сельсовета кто-то из заявившихся кандидатов сможет дойти до финальной процедуры «выборов». Прежние попытки собрать конкурсную комиссию уже блокировались неявкой ряда ее членов, связанных с районной администрацией.

«В районе давались указания своим членам комиссии, назначенным со стороны администрации района, не приходить на последние заседания комиссии, на которых утверждались кандидаты, — знает собеседник редакции. — Первый раз не пришла председатель совета ветеранов, второй раз — глава Ново-Луговского сельсовета, третий раз – замглавы района. То есть, все заседания срывались по одной схеме. По правилам проведения конкурса, комиссия полномочна в принятии решений при 100%-ном участии её членов: трёх, назначенных главой района, и трёх, назначенных депутатами сельсовета».

В итоге, как утверждает источник Тайги.инфо, знакомый с ситуацией, группа депутатов обратилась к сибирскому полпреду президента Анатолию Серышеву. Они утверждали, что конкурс по отбору главы может намеренно задерживать руководитель администрации Новосибирского района Андрей Михайлов.

«Члены конкурсной комиссии от Новосибирского района, назначенные Михайловым, попросту не являются на заседания конкурсной комиссии и срывают конкурс, не допуская на сессию кандидатов на пост главы, лишая депутатов возможности сделать выбор, — говорилось в письме депутатов. -Просим рассмотреть соответствие занимаемой должности главы района Михайлова в связи с тем, что назначение другого сотрудника, взамен отсутствующего, членом конкурсной комиссии занимает 5 минут рабочего времени, но замены не предоставляется. Это рассматриваем как бездействие главы района и преднамеренный срыв конкурса».

Сейчас и.о. главы сельсовета остается депутат Алексей Слюсарь.

Решением, которое могло бы разрубить все противоречия на этой территории, да и вообще в районах области, стало бы возвращение прямых выборов и реальной конкуренции. Но областные власти даже не заикаются об этом.

Тайга.инфо