Несколько взрывов произошло под Новосибирском

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Несколько сейсмособытий зафиксированы 17 августа в Новосибирской области. По данным специалистов, колебания вызвали карьерные взрывы в Искитимском районе.

Сейсмособытие магнитудой 2,3 произошло в Искитимском районе в 14:05 по местному времени. Эпицентр находился на расстоянии около 4,2 км от деревни Харино. Это был карьерный взрыв, следует из отчета Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН. Еще один зафиксирован в 14:23 примерно в 2,7 км от Таскаево, его магнитуда составила 2,4.



Карьерный взрыв магнитудой 1,6 зафиксирован в 13:05 в нескольких километрах от сел Койниха и Таскаево Искитимского района.

Четвертый произошел в 12:30 примерно в 3,5 км от деревни Харино. Магнитуда составила 2.