Несколько взрывов произошло под Новосибирском
© asgsr.ru
Несколько сейсмособытий зафиксированы 17 августа в Новосибирской области. По данным специалистов, колебания вызвали карьерные взрывы в Искитимском районе.
Сейсмособытие магнитудой 2,3 произошло в Искитимском районе в 14:05 по местному времени. Эпицентр находился на расстоянии около 4,2 км от деревни Харино. Это был карьерный взрыв, следует из отчета Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН. Еще один зафиксирован в 14:23 примерно в 2,7 км от Таскаево, его магнитуда составила 2,4.
Карьерный взрыв магнитудой 1,6 зафиксирован в 13:05 в нескольких километрах от сел Койниха и Таскаево Искитимского района.
Четвертый произошел в 12:30 примерно в 3,5 км от деревни Харино. Магнитуда составила 2.
Новости из рубрики:
Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
Уголь дорожает для населения Сибири. Дрова в части регионов резко подскочили в цене Несколько взрывов произошло под Новосибирском Группировки бизнеса и чиновников бьются за сельсовет под Новосибирском Нужны десятки тысяч: новосибирцы рассказали, сколько потратят на сборы детей в школу Единственную дорогу к поселкам блокируют под Новосибирском: «Не смогут проехать „скорая“ и пожарные»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo