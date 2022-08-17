Прокуратура начала проверку после крушения вертолета красноярского депутата

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Прокуратура начала проверку после крушения вертолета красноярского депутата
17 Авг 2022, 13:16

Транспортная прокуратура начала проверку после падения частного вертолета в Красноярском крае. Он принадлежит депутату Роману Гольдману из фракции «Единая Россия».

Вертолет Robinson R44 с поврежденным фюзеляжем нашли в акватории реки Мана в Березовском районе края. Западно-Сибирская транспортная прокуратура объявила о начале проверке.

«По предварительным данным пострадавшие отсутствуют», — уточнили в ведомстве.

Вертолет нашли во время антибраконьерского рейда, писала Тайга.инфо. Судно принадлежит бизнесмену и депутату заксобрания Роману Гольдману.

В холдинге парламентария Goldman Group утверждали, что вертолет перевернулся из-за сильного ветра во время перевозки на плоту.

Роман Гольдман также возглавляет региональный комитет Национального союза зернопроизводителей.


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