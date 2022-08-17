Убийца экс-депутата горсовета Новосибирска получил срок

© npn54.ru. Иван Митряшин

Житель Новосибирской области Александр Данилов признан в убийстве экс-депутата и бывшего высокопоставленного чиновника Ивана Митряшина. Он получил 8,5 лет колонии.

Новосибирский районный суд признал 50-летнего Данилова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Митряшина (ч. 4 ст. 111 УК). Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь» 17 августа.

Иван Митряшин был убит 10 мая 2021 года в одном из домов поселка «Бердский перекат» в Новосибирском районе. По версии следствия, Данилов употреблял спиртное с Митряшиным, между ними произошел конфликт и мужчина нанес экс-депутату удары руками и ножом. Митряшин умер в больнице.



Данилов приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить 1,2 млн рублей матери погибшего.

Митряшин родился 7 мая 1975 года, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «финансовый менеджмент». В 1994-ом начал работать директором по коммерции ТОО «Лаир», был старшим экономистом общественной организации «Клуб избирателей Мочалина».

В 2005 году Митряшин стал депутатом городского совета по одномандатному округу в Дзержинском районе, в 2010-ом переизбран. Входил во фракцию «Единая Россия». В июне 2012 года мэр Владимир Городецкий назначил его начальником ГУБО. После этого на довыборах в горсовет по его округу мандат получила его же бывшая жена Екатерина Митряшина.

В 2013 году Митряшин был уволен после скандала с вырубкой голубых елей в центре Новосибирска. В ответ на недовольство горожан он заявлял, рубки «вообще никак не касаются» их: «Никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут, потому что есть специалисты. Они сделали оценку и пришли к выводу, что эти деревья требуют замены. Высадят новые. В чем проблема-то?»

Иван Митряшин также отвечал за уборку снега в мэрии.

По данным сервиса «Контур-Фокус», Митряшин был соучредителем некоммерческого партнерства «Лодочная станция „Мерлин“» вместе с экс-депутатом новосибиркого заксобрания Александром Манцуровым и бывшим депутатом горсовета Андреем Андрейченко.