Житель Алтайского края жестоко убил предложившую ему жить вместе подругу жены
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Тело женщины нашли в одном из алтайских сел. В убийстве подозревают гражданского мужа ее подруги.
46-летняя женщина приехала к подруге в одно из сел Завьяловского района Алтайского края. Они начали выпивать, рассказал в СК РФ по региону 18 августа.
«Между женщинами произошел конфликт, после которого хозяйка ушла из дома, оставив подругу и сожителя вдвоем. Продолжив застолье, гостья стала нелицеприятно отзываться о гражданской супруге обвиняемого, а затем и вовсе предложила ему сожительство. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал избивать 46-летнюю женщину, а когда она попыталась убежать, задушил», — рассказали в СК.
Женщина погибла на месте.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (умышленное убийство). Подозреваемого арестовали.
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