Житель Алтайского края жестоко убил предложившую ему жить вместе подругу жены

© altai-krai.sledcom.ru
Житель Алтайского края жестоко убил предложившую ему жить вместе подругу жены
18 Авг 2022, 06:33

Тело женщины нашли в одном из алтайских сел. В убийстве подозревают гражданского мужа ее подруги.

46-летняя женщина приехала к подруге в одно из сел Завьяловского района Алтайского края. Они начали выпивать, рассказал в СК РФ по региону 18 августа.

«Между женщинами произошел конфликт, после которого хозяйка ушла из дома, оставив подругу и сожителя вдвоем. Продолжив застолье, гостья стала нелицеприятно отзываться о гражданской супруге обвиняемого, а затем и вовсе предложила ему сожительство. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал избивать 46-летнюю женщину, а когда она попыталась убежать, задушил», — рассказали в СК.

Женщина погибла на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (умышленное убийство). Подозреваемого арестовали.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи
Последние материалы
18 Авг, 14:45
Глава Росприроднадзора заявила о многочисленных нарушениях у «Новосибирского КБК»
18 Авг, 13:42
Академгородок Новосибирска остался без света
18 Авг, 13:30
Майнинговую ферму устроили в ковидном госпитале на Алтае
18 Авг, 12:40
Новосибирцы вновь стали брать ипотеку
18 Авг, 12:17
Девятилетней девочке со слабыми мышцами из Новосибирской области нужен дорогой вертикализатор
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования