Двести морских свинок погибли при пожаре в Томской области
© unsplash.com
В Томской области сгорел частный дом. Погибли морские свинки, а белок удалось эвакуировать.
Частный деревянный дом загорелся в селе Коларово Томской области, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону 18 августа.
«Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома и веранды. Обгорели стены дома внутри и снаружи, частично обгорели стены веранды внутри и снаружи. Погибло около 200 морских свинок, в ходе тушения с веранды было эвакуировано четыре белки», — уточнили в ведомстве.
Общая площадь пожара 126 кв. метров. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Глава Росприроднадзора заявила о многочисленных нарушениях у «Новосибирского КБК» Академгородок Новосибирска остался без света Майнинговую ферму устроили в ковидном госпитале на Алтае Новосибирцы вновь стали брать ипотеку Девятилетней девочке со слабыми мышцами из Новосибирской области нужен дорогой вертикализатор
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo