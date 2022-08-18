Двести морских свинок погибли при пожаре в Томской области

© unsplash.com
Двести морских свинок погибли при пожаре в Томской области
18 Авг 2022, 06:51

В Томской области сгорел частный дом. Погибли морские свинки, а белок удалось эвакуировать.

Частный деревянный дом загорелся в селе Коларово Томской области, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону 18 августа.

«Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома и веранды. Обгорели стены дома внутри и снаружи, частично обгорели стены веранды внутри и снаружи. Погибло около 200 морских свинок, в ходе тушения с веранды было эвакуировано четыре белки», — уточнили в ведомстве.

Общая площадь пожара 126 кв. метров. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


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