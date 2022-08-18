СК рассказал о возможных хищениях при обеспечении детей с диабетом лекарствами и медизделиями в Новосибирской области
Новосибирцы сообщили главе СК Александру Бастрыкину о нехватке инсулина для детей с диабетом и медицинских приборов. По данным руководителя новосибирского СК, возбуждено уголовное дело и проверяется версия о хищении.
Александр Бастрыкин на приеме заслушал жителей Новосибирской области. Как сообщается на сайте СК, по словам заявителей, детям, страдающим диабетом 1 типа (инсулинозависимым), «несвоевременно и не в полном объеме выдаются сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, иглы для шприц-ручек, тест-полоски и другие изделия». Лекарства также предоставляются не в полном объеме, даже несмотря на наличие решения суда.
«Гражданам предлагаются аналоги других производителей, которые не являются взаимозаменяемыми.
Вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы о допустимости замены медицинских препаратов аналогами, выполнен ряд иных следственных и процессуальных действий.