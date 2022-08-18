СК рассказал о возможных хищениях при обеспечении детей с диабетом лекарствами и медизделиями в Новосибирской области

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Новосибирцы сообщили главе СК Александру Бастрыкину о нехватке инсулина для детей с диабетом и медицинских приборов. По данным руководителя новосибирского СК, возбуждено уголовное дело и проверяется версия о хищении.

Александр Бастрыкин на приеме заслушал жителей Новосибирской области. Как сообщается на сайте СК, по словам заявителей, детям, страдающим диабетом 1 типа (инсулинозависимым), «несвоевременно и не в полном объеме выдаются сенсоры системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, иглы для шприц-ручек, тест-полоски и другие изделия». Лекарства также предоставляются не в полном объеме, даже несмотря на наличие решения суда.



«Гражданам предлагаются аналоги других производителей, которые не являются взаимозаменяемыми. А. И. Бастрыкин заслушал доклад и.о. руководителя СУ С К России по Новосибирской области В. Б. Зарипова . Он отчитался о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), отметив, что в настоящее время следственным путем проверяются версии о хищении и ненадлежащем освоении бюджетных средств должностными лицами органов здравоохранения», — говорится в сообщении.

Вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы о допустимости замены медицинских препаратов аналогами, выполнен ряд иных следственных и процессуальных действий.