Двоих жителей застрелили и сожгли в машине в Иркутской области
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В Иркутской области найдены сожженные тела. У них обнаружили огнестрельные ранения.
Сгоревший автомобиль УАЗ нашли в 20 км от поселка Аршан Тулунского района Иркутской области, сообщили в региональном управлении СК РФ 18 августа.
В машине обнаружили тела двух неустановленных людей с огнестрельными ранениями.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). На причастность к преступлению проверяют 34-летнего и 36-летнего мужчин, уточнили в ведомстве.
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