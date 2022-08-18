Жителя Барнаула обвинили в избиении и пристегивании цепью к гире маленького сына

Уголовное дело о семейном насилии над мальчиком возбуждено в Алтайском краю. Его могли избивать и лишать свободы.

«По предварительным данным, в своем доме в Барнауле 36-летний мужчина избил своего 11-летнего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей весом около 20 кг. После того, как бабушка ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение», — сообщили в СК РФ по Алтайскому краю 18 августа.



Как уточняет телеграм-канал Unsual Crimes Barnaul, на допросе ребенок рассказал, что отец мог бить его еще и резиновым шлангом за то, что тот «пошел на речку без разрешения». Более того, избивать мальчика могли табуреткой, шнуром от мультиварки и кормить его только «хлебом и водой». При этом в семье есть и мать.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

