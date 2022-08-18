Власти продавали землю, предназначенную для многодетных семей, в Алтайском крае

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Земля, предназначенная для многодетных семей в Алтайском крае, оказалась выставлена на торги. Прокуратура объявила проверку.

Четыре многодетных семьи, у которых в общей сложности 12 детей, несколько раз обращались в администрацию Санниковского сельсовета Первомайского района Алтайского края с заявлениям о выделении земельных участков на льготных основаниях. По региональному закону, территорию должны были предоставить для строительства частных и ведения личного подсобного хозяйства, сообщили в прокуратуре 18 августа.

Но чиновники отказали семьям, потому что уже успели выставить участки на торги, чтобы продать их. Но это противоречит Земельному кодексу РФ, решили в прокуратуре.

«Внесено представление главе Санниковского сельсовета, по результатам рассмотрения которого постановлениями администрации сельсовета четырем многодетным семьям испрашиваемые ими земельные участки были предоставлены. Лицо, допустившее нарушение закона, привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.

