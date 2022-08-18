Власти продавали землю, предназначенную для многодетных семей, в Алтайском крае

© itmonitoring.pro
Власти продавали землю, предназначенную для многодетных семей, в Алтайском крае
18 Авг 2022, 09:52

Земля, предназначенная для многодетных семей в Алтайском крае, оказалась выставлена на торги. Прокуратура объявила проверку.

Четыре многодетных семьи, у которых в общей сложности 12 детей, несколько раз обращались в администрацию Санниковского сельсовета Первомайского района Алтайского края с заявлениям о выделении земельных участков на льготных основаниях. По региональному закону, территорию должны были предоставить для строительства частных и ведения личного подсобного хозяйства, сообщили в прокуратуре 18 августа.

Но чиновники отказали семьям, потому что уже успели выставить участки на торги, чтобы продать их. Но это противоречит Земельному кодексу РФ, решили в прокуратуре.

«Внесено представление главе Санниковского сельсовета, по результатам рассмотрения которого постановлениями администрации сельсовета четырем многодетным семьям испрашиваемые ими земельные участки были предоставлены. Лицо, допустившее нарушение закона, привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи
Последние материалы
18 Авг, 14:45
Глава Росприроднадзора заявила о многочисленных нарушениях у «Новосибирского КБК»
18 Авг, 13:42
Академгородок Новосибирска остался без света
18 Авг, 13:30
Майнинговую ферму устроили в ковидном госпитале на Алтае
18 Авг, 12:40
Новосибирцы вновь стали брать ипотеку
18 Авг, 12:17
Девятилетней девочке со слабыми мышцами из Новосибирской области нужен дорогой вертикализатор
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования