Дело о мошенничестве на миллионы рублей с маткапиталом возбуждено в Новосибирской области

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Полиция задержала новосибирцев, которых подозревают в обналичивании сертификатов материнского капитала. Они могли заработать на этом более 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске задержали подозреваемых в мошенничестве с сертификатами на маткапитал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 18 августа.

По версии полиции, руководитель и менеджер кредитного кооператива подыскивали женщин, которые имели право на получение маткапитала. Под различными предлогами они убеждали владелиц сертификатов заключить с подконтрольной организацией фиктивные договоры целевого займа на покупку жилья и земельных участков.

Затем они передавали в Пенсионный фонд документы, среди которых — заявление о перечислении денег на расчетный счет кооператива для погашения несуществующего долга. Сотрудники организации обналичивали средства маткапитала и отдавали женщинам только часть полученных денег.

«Комиссия за услуги варьировалась от 40 до 120 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обысках в квартирах и офисе подозреваемых изъяли документы, компьютеры, флешки, печати, банковские карты, мобильные телефоны, а также деньги.

МВД возбудило уголовное дело по ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Сумма ущерба составила около 6,5 млн рублей.

