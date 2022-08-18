Девятилетней девочке со слабыми мышцами из Новосибирской области нужен дорогой вертикализатор

© из семейного архива. Снежана Овчинникова

Снежана Овчинникова из новосибирского Бердска в свои девять лет может стоять только с опорой и передвигаться в ходунках. У девочки — мышечная дистрофия. Это значит, что ее мышцы слабеют с каждым днем. Для их укрепления ребенку нужен специальный вертикализатор, который стоит более 200 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Дочка родилась недоношенной, первой из двойни, была слабой, плохо набирала вес, поздно начала удерживать голову. В семь месяцев ей сделали операцию — исправили вывих бедра, — рассказывает мама Снежаны Овчинниковой Наталья. — Но к году все ощутимей становилась задержка развития: она не сидела, не пыталась вставать».

Семья выполняла все рекомендации невролога: массаж, физиопроцедуры, лекарства, и сейчас Снежана хорошо держит голову, сидит, но сама не встает — ее приходится поднимать. Девочка может постоять с опорой совсем немного, пробует передвигаться в ходунках, но быстро устает.

Снежана на домашнем обучении, перешла во второй класс, любит рисовать животных. Но по мере роста ее мышцы слабеют. Она постоянно лечится в реабилитационных центрах. Но для укрепления мышц девочке нужны постоянные занятия и дома.

«У девочки врожденная мышечная дистрофия. Ей требуется специализированный вертикализатор — тренировки в вертикальном положении помогут улучшить подвижность суставов, нормализовать кровообращение и работу внутренних органов, укрепить мышцы и предотвратить ортопедические осложнения. Мы рассчитываем на положительную динамику в развитии девочки и улучшение качества ее жизни», — объясняет травматолог-ортопед новосибирского ребцентра «Шагаем вместе» Елена Кацюба.

Однако государство не оплачивает модель вертикализатора с фиксирующими приспособлениями. А самостоятельно Кацюба не могут его купить — они воспитывают двух сестер-близнецов, а в семье работает только муж.

Вертикализатор для Снежаны стоит 239,8 тыс. рублей, на него собрали 5,9 тыс. рублей, осталось еще 233,9 тыс. рублей.

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