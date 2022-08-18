Новосибирцы вновь стали брать ипотеку

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После весеннего снижения в июне портфель ипотечных кредитов жителей Новосибирской области вернулся к росту. Вырос и объем выданных средств.

По данным на 1 июля, размер портфеля ипотечных кредитов жителей Новосибирской области составил 302,9 млрд рублей. После снижения в апреле-мае в июне он начал расти, сообщает Сибирское управление Банка России.



Также впервые за три месяца вырос и объем выданных в регионе ипотечных кредитов — до 5,2 млрд рублей за месяц. Это все еще значительно ниже среднемесячных объемов выдачи прошлого года, но почти в два раза превышает уровень мая 2022 года, когда высокие ставки и общая неопределенность затормозили рынок ипотеки.

«Ипотечное кредитование на новостройки снижалось более медленными темпами за счет льготных программ. А вот отрицательная динамика по вторичному рынку была более значительной. В мае в нашем регионе было оформлено только 447 ипотек на вторичном рынке, это в семь раз меньше среднемесячного значения за прошлый год. Но такая ситуация оказалась временной. Июньские цифры показали, что вслед за быстрым снижением ключевой ставки Банка России снижаются и ставки по ипотеке, кредитный рынок оживает», — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Банк России временно повысил ключевую ставку до 20% годовых 28 февраля 2022 года. В апреле регулятор перешел к снижению ключевой ставки. Сегодня она составляет 8% годовых. От этого показателя зависит стоимость кредитов для бизнеса и людей, а также доходность вкладов.

В целом за первые шесть месяцев 2022 года жители Новосибирской области взяли около 14 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 44 млрд рублей. Это меньше по сумме, чем за шесть месяцев прошлого года на 35%.