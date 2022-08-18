Майнинговую ферму устроили в ковидном госпитале на Алтае

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Майнинговую ферму устроили в ковидном госпитале на Алтае
18 Авг 2022, 13:30

В Республике Алтай нашли майнинговую ферму на территории главной региональной больницы. Он добывал биткоины прямо в ковидном госпитале.

30-летний главный специалист по защите информации республиканской больницы в Горном Алтае задержан, Его подозревают в организации майнинговой фермы на территории учреждения, сообщили в региональном управлении МВД 18 августа.

«В феврале прошлого года, испытывая материальные трудности, подозреваемый решил освоить дополнительный заработок в виде добычи криптовалюты „Биткоин“, используя компьютер у себя дома. Поняв, что личное оборудование не отвечает необходимым требованиям, он решил перенести его на работу, — считает следствие. — Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, он приступил к добыче криптовалюты с подключением к линии электросети медицинского учреждения».

Мужчина пользовался техникой около года. Материальный ущерб за трату электроэнергии оценивается в 400 тыс. рублей.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере). Ему грозит до двух лет колонии.

Мужчина признал вину, уточнили в полиции.


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