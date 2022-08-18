Академгородок Новосибирска остался без света

Часть новосибирского Академгородка осталась без электричества. Свет пропал, в том числе в Новосибирском государственном университете (НГУ).

Часть Академгородка осталась без электричества, сообщили Тайге.инфо жители. Известно об отключениях в микрорайоне Щ, в районе Технопарка и поселке Каинская заимка.

Кроме того, света нет в НГУ.

На муниципальном сайте систем жизнеобеспечения Новосибирска нет никакой информации о локдауне.

UPD (17:53) Читатели сообщили Тайге.инфо, что подача электричества восстановлена.