Академгородок Новосибирска остался без света
18 Авг 2022, 13:42
Часть новосибирского Академгородка осталась без электричества. Свет пропал, в том числе в Новосибирском государственном университете (НГУ).
Часть Академгородка осталась без электричества, сообщили Тайге.инфо жители. Известно об отключениях в микрорайоне Щ, в районе Технопарка и поселке Каинская заимка.
Кроме того, света нет в НГУ.
На муниципальном сайте систем жизнеобеспечения Новосибирска нет никакой информации о локдауне.
UPD (17:53) Читатели сообщили Тайге.инфо, что подача электричества восстановлена.
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