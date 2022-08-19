Родителям запрещают привозить детей на самокатах в детсады Новосибирска после гибели девочки

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Родителям запрещают привозить детей на самокатах в детсады Новосибирска после гибели девочки
19 Авг 2022, 05:42

Пятилетняя девочка погибла в одном из детских садов Новосибирска во время катания на самокате. Следственный комитет завел уголовное дело, а родителям теперь запрещают привозить детей на этом виде транспорта.

Девочка упала с двухколесного самоката в детсаду Советского района Новосибирска. Она ударилась головой об «асфальтированную поверхность» и погибла на месте, сообщили в СК РФ по региону.

«Допрашиваются родственники погибшего ребенка, сотрудники детского сада, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — утверждают в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

После гибели девочки детские сады стали рассылать родителям сообщения о том, что теперь запрещается привозить ребят на самокатах и оставлять их возле крыльца, сообщили Тайге.инфо читатели. Скриншот одного из сообщении имеется в распоряжении редакции. Идет ли речь о централизованном решении, уточнить на момент публикации не удалось.


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