Томский военнослужащий получил условное за то, что душил начальника
19 Авг 2022, 06:30
В Томской области рядовой вооруженных сил РФ признан виновным в избиении начальника. Тот плохо исполнял обязанности, посчитал солдат.
Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Ибрагима Алиева по ч. 1 ст. 334 УК (насильственные действия в отношении начальника во время военной службы), говорится в карточке дела.
«Недовольный исполнением обязанностей дежурного по роте, являющегося для него начальником, Алиев повалил его на кровать и нанес два удара кулаком в область глаза и подбородка, после чего использовал в отношении дежурного борцовский прием в виде удушения», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Алиева к 6 месяца дисциплинарной воинской части условно с испытательным сроком в пределах оставшегося времени службы.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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