Жители Искитима выступили против строительства исправительного центра ФСИН. Заключенных хотят использовать на птицефабрике

© Мэрия Искитима

Жители Искитима протестуют против строительства исправительного центра ФСИН. Его пытаются сделать на территории «Новосибирской птицефабрики», которой якобы не хватает сотрудников.

ФСИН пытается создать построить участок исправительного центра в микрорайоне Шипуново Искитима на улице Прорабская. Жители оказались против учреждения на территории жилмассива, и власти организовали встречу с ними.

Центр захотели разместить в одном из помещений АО «Новосибирская птицефабрика», рассказали в мэрии. Заместитель гендиректора компании Галина Лупанова утверждает, что заключенные будут работать на птицефабрике, которая уже «на протяжении двух лет налаживает взаимодействие с ГУФСИН, использует труд осужденных, доставляя их на работу».

По словам Лупановой, на предприятии не хватает сотрудников, а перевозка заключенных из других центров «затратна».

ГУФСИН по Новосибирской области представлял начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Денис Репной. Он даже заявил, что инициатор проекта — «это президент Российской федерации» Владимир Путин. Затем все-таки стороны признали, что идея принадлежит ГУФСИН.

«Искитимцы высказали свою категорическую позицию — против открытия исправительного центра в Шипуновском микрорайоне ни на каких условиях — и твердые намерения защищать свои интересы дальше», — рассказали в мэрии.

«Разговор о толерантном отношении тут неуместен. Да, нужно развивать пенитенциарную систему, способствовать исправлению и социализации заключенных. Но не в жилых же микрорайонах! — заявила Тайге.инфо одна из местных жительниц. — Кто сможет на 100% гарантировать безопасность жителям? Кто будут эти люди, с каким прошлым и какими склонностями? Зачем превращать город в зону? Его развивать нужно, создавать рабочие места для жителей. А что там птицефабрике рабочих рук не хватает, может, это проблема птицефабрики?»

«Мы ценой личного спокойствия, а то и ценой жизни проблему бизнеса решать должны?» — добавила она.



Информацию о конфликте уже довели до сибирского полпредства президента, уточнили в мэрии. Отметим, что местная полиция тоже не в восторге от инициативы ФСИН и бизнеса.

«Людей можно понять, они здесь выросли и живут. А вы изначально ввели людей в заблуждение, скрывая факт образования исправительного центра, в который вы привезете, по сути, тот же контингент, что в ИЦ в Логовом, — цитирует начальника отдела МВД „Искитимский“ Сергея Елагина „Конкурент“. — Мы ждали от вас компетентных ответов, а вы не смогли ответить на вопросы людей, потому что приехали начальники отделов вместо руководителя Главного управления ФСИН. Документы в Прокуратуре, она в любом случае вынесет решение. И я донесу мнение населения до руководства ГУ МВД России по Новосибирской области. Думаю, что дальше обсуждение будет идти на уровне руководства ГУ МВД и ГУ ФСИН».

АО «Новосибирская птицефабрика» входит в агрохолдинг «Сибирский премьер». Он, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Чуркину, Леониду Ющенко, Владимиру Хорошилову, Ирине Архипенко и Сергею Лесику.

Выручка «Новосибирской птицефабрики» в 2021 году составила 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 205,8 млн.