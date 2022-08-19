Жители Искитима выступили против строительства исправительного центра ФСИН. Заключенных хотят использовать на птицефабрике
Жители Искитима протестуют против строительства исправительного центра ФСИН. Его пытаются сделать на территории «Новосибирской птицефабрики», которой якобы не хватает сотрудников.
ФСИН пытается создать построить участок исправительного центра в микрорайоне Шипуново Искитима на улице Прорабская. Жители оказались против учреждения на территории жилмассива, и власти организовали встречу с ними.
Центр захотели разместить в одном из помещений АО «Новосибирская птицефабрика», рассказали в мэрии. Заместитель гендиректора компании Галина Лупанова утверждает, что заключенные будут работать на птицефабрике, которая уже «на протяжении двух лет налаживает взаимодействие с ГУФСИН, использует труд осужденных, доставляя их на работу».
По словам Лупановой, на предприятии не хватает сотрудников, а перевозка заключенных из других центров «затратна».
ГУФСИН по Новосибирской области представлял начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Денис Репной. Он даже заявил, что инициатор проекта — «это президент Российской федерации» Владимир Путин. Затем все-таки стороны признали, что идея принадлежит ГУФСИН.
«Искитимцы высказали свою категорическую позицию — против открытия исправительного центра в Шипуновском микрорайоне ни на каких условиях — и твердые намерения защищать свои интересы дальше», — рассказали в мэрии.
«Разговор о толерантном отношении тут неуместен. Да, нужно развивать пенитенциарную систему, способствовать исправлению и социализации заключенных. Но не в жилых же микрорайонах! — заявила Тайге.инфо одна из местных жительниц. — Кто сможет на 100% гарантировать безопасность жителям? Кто будут эти люди, с каким прошлым и какими склонностями? Зачем превращать город в зону? Его развивать нужно, создавать рабочие места для жителей. А что там птицефабрике рабочих рук не хватает, может, это проблема птицефабрики?»
«Мы ценой личного спокойствия, а то и ценой жизни проблему бизнеса решать должны?» — добавила она.
Информацию о конфликте уже довели до сибирского полпредства президента, уточнили в мэрии. Отметим, что местная полиция тоже не в восторге от инициативы ФСИН и бизнеса.
«Людей можно понять, они здесь выросли и живут. А вы изначально ввели людей в заблуждение, скрывая факт образования исправительного центра, в который вы привезете, по сути, тот же контингент, что в ИЦ в Логовом, — цитирует начальника отдела МВД „Искитимский“ Сергея Елагина „Конкурент“. — Мы ждали от вас компетентных ответов, а вы не смогли ответить на вопросы людей, потому что приехали начальники отделов вместо руководителя Главного управления ФСИН. Документы в Прокуратуре, она в любом случае вынесет решение. И я донесу мнение населения до руководства ГУ МВД России по Новосибирской области. Думаю, что дальше обсуждение будет идти на уровне руководства ГУ МВД и ГУ ФСИН».
АО «Новосибирская птицефабрика» входит в агрохолдинг «Сибирский премьер». Он, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Чуркину, Леониду Ющенко, Владимиру Хорошилову, Ирине Архипенко и Сергею Лесику.
Выручка «Новосибирской птицефабрики» в 2021 году составила 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль — 205,8 млн.