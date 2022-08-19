Двое детей погибли в ДТП с трактором в Омской области

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На трассе в Омской области легковой автомобиль столкнулся с груженным трактором. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Полиция начала проверку.

На трассе «Омск-Муромцево-Седельниково» в сторону Омска столкнулись груженный дровами трактор и автомобиль LADA Largus, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 19 августа.

По данным полиции, женщина 1965 года рождения, которая была за рулем легковой машины, не выдержала безопасную дистанцию и наехала на двигавшийся впереди трактор МТЗ-80.

В аварии погибли четыре пассажира LADA Largus: женщина 1985 года рождения и молодой человек 2000 года рождения скончались на месте, девочки 2012 и 2021 годов рождения умерли в больнице. Водитель и еще два двое детей находятся под наблюдением врачей.

МВД начало проверку.

