Омская область стала одним из «лидеров» среди регионов с высоким уровнем домашнего насилия

© pixabay.com
Омская область стала одним из «лидеров» среди регионов с высоким уровнем домашнего насилия
19 Авг 2022, 10:01

Во время пандемии более 70% убитых в России женщин погибли от домашнего насилия, следует из данных консорциума женских НКО. Омская область вошла в пятерку регионов с самым высоким его уровнем.

Самый высокий уровень домашнего насилия с начала пандемии коронавируса наблюдается в приговорах судов по Санкт-Петербургу и Пермскому краю (77%), а также по Омской, Курганской и Московской областям (75%), говорится в исследовании консорциума женских НКО.

Исследование судебных решений показало, что за два коронавирусных года в России доля убитых женщин в ситуации домашнего и партнерского насилия значительно выросла по сравнению с предыдущими годами. В 2020 году она составила 70,9%, а в 2021 году — 71,7%. В 2020 и 2021 году значительно вырос уровень партнерского насилия. Из общего числа погибших от домашнего насилия 92,5% и 92,8% соответственно были убиты партнерами. Остальные — родственниками.

За 2020−2021 годы уровень убитых в результате домашнего насилия женщин во время пандемии увеличился с 66 до 71%. При этом с 2011 по 2019 год чуть больше половины всех убитых женщин погибли от рук партнера. В 2020 и 2021 году — две трети.

«Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что режим самоизоляции спровоцировал в первую очередь всплеск партнерского насилия», — отмечают эксперты.

При этом кроме роста убийства женщин во время пандемии женщины и девочки продолжали сталкиваться со всеми видами насилия: с психологическим, сексуализированным, физическим и экономическим.


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Омская область стала одним из «лидеров» среди регионов с высоким уровнем домашнего насилия
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