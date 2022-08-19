Инфляция в июле в Новосибирской области составила 15%

© Тайга.инфо

Годовая инфляция в Новосибирской области в июле составила 14,99% после 15,82% в июне. Темп прироста цен был ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (16,06%) и по России в целом (15,10%). Рост цен сдерживал свежий урожай на полках и расширение предложения мяса.

Подешевевшие овощи и мясо



Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле (к июлю 2021 года) замедлился до 18,12% после 19,78% в июне, сообщает Сибирское управление Банка России.

Рост цен сдерживала насыщенность рынка отечественной продукцией. Увеличилось предложение свежего урожая из южных регионов страны, где относительно более теплая весна позволила раньше начать сбор и поставки овощей открытого грунта. В Новосибирской области в годовом выражении подешевела капуста, усилилось снижение цен на морковь и свеклу.

Расширение географии поставок и укрепление рубля в предыдущие месяцы способствовали замедлению годового роста цен на яблоки, груши и удешевлению винограда в годовом выражении.

«В связи с проведенной ранее на крупных областных животноводческих предприятиях и птицефабриках модернизацией производства на региональном рынке выросло предложение свинины и мяса кур, что привело к замедлению годового роста цен на них, — говорится в комментарии Банка России. — На динамике цен также сказалось снижение давления со стороны издержек животноводов на корма для сельскохозяйственных животных и птиц на фоне замедления роста цен на зерно и укрепления рубля в предыдущие месяцы».

Санкции привели к снижению цен

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле замедлился до 14,73% после 16,01% в июне.

Снижение потребительной активности способствовало коррекции цен на товары длительного пользования. Вместе с укреплением рубля в предыдущие месяцы это привело к замедлению годового роста цен на электротовары и бытовые приборы, смартфоны.

Сокращение экспорта металлов и продуктов из древесины в условиях санкций привело к росту их предложения и уменьшению цен на внутреннем рынке, что отразилось в снижении издержек производителей стройматериалов. В результате усилилось снижение потребительских цен на пиломатериалы и металлочерепицу.

Рост цен на авиабилеты и ЖКУ

В июле годовой темп прироста цен на услуги ускорился до 8,97% после 7,23% в июне.

Существенный вклад в ускорение роста цен на услуги внесла динамика цен авиабилетов. Увеличение затрат авиакомпаний на содержание и обслуживание авиапарка во многом из-за удорожания запчастей на фоне проблем с их поставками привело к ускорению годового роста цен на авиабилеты. Дополнительное влияние на динамику цен на них оказало повышение спроса на внутренний туризм в условиях прекращения авиасообщения между Россией и рядом зарубежных стран.

Проведение в июле 2022 года плановой индексации на отдельные услуги ЖКХ в большем размере, чем в июле прошлого года, привело к увеличению годовых темпов прироста цен на жилищные и коммунальные услуги.

По прогнозу Банка России, к концу года инфляция составит 12−15%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5−7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.