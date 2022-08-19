Утечка соляной кислоты произошла на железной дороге в Новосибирске
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Утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера произошла на станции Инская в Новосибирске.На место выехали специалисты химико-радиометрической лаборатории.
«Поступила информация об обнаружении капельной течи соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Проводятся работы по транспортировке контейнера на тупиковый путь», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области 19 августа.
На движение поездов инцидент не повлиял, уточнили в ведомстве. «Угрозы жизни и здоровью населению нет», — добавили там.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения и автомобиль химико-радиометрической лаборатории.
Станция Инская находится в Первомайском районе Новосибирска.
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