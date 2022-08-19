Дело похитившего подростка ради лошадей жителя Тувы дошло до суда

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В Туве пойдет под суд мужчина, которого обвиняют в похищении подростка. Мужчина решил, что семья мальчика могла украсть у него лошадей, поэтому он пришел к их чабанской стоянке с огнестрельным оружием, избил ребенка и увез его.

Управление СК по Республике Тыва завершило расследование дела в отношении 39-летнего жителя поселка Каа-Хем, которого обвиняют в похищении подростка (пункты «в, г, д» ч. 2 ст. 126 УК), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 27 февраля 2022 года, около трех ночи, пьяный мужчина с огнестрельным ружьем калибра 9 мм РА и ножом приехал к чабанской стоянке знакомых, которые, по его мнению, украли у него лошадей. Однако семьи не оказалось дома, и обвиняемый выстрелил из ружья в стену, а потом пнул по голове несовершеннолетнего родственника хозяйки. Мужчина увез подростка на машине на берег реки, а после — на другую чабанскую стоянку.

При этом мужчина продолжал бить ребенка и угрожал оружием, а также требовал рассказать, где лошади. Только около восьми утра подросток смог сбежать от него.

Дело направили в суд. Жителю поселка грозит от 5 до 12 лет колонии.

