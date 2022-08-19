Как строят платный мост в Новосибирске. Фоторепортаж Тайги.инфо

© Алексей Душутин
Как строят платный мост в Новосибирске. Фоторепортаж Тайги.инфо
19 Авг 2022, 10:37

Строительство платного моста через Обь и его дорожных развязок продолжается в Новосибирске. Проект готов лишь на 55%, сообщил застройщик, группа компаний «ВИС». Запуск запланирован на декабрь 2023 года, хотя по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина его должны были сдать в 2022-м.

Тайга.инфо представляет панорамы стройплощадки. Фото Алексея Душутина.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

Тайга.инфо выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

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