Жительница Томской области изрезала ножом поклонника за предложение пожениться

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Житель Томской области попал в больницу с ножевыми ранениями спины и головы. Так на предложение пожениться ответила его возлюбленная.

44-летний мужчина из села Пудовка попал в больницу с множественными ранениями. Как удалось выяснить полиции, он получил их от 38-летней подруги.



«По предварительным данным, потерпевший пришел в квартиру подозреваемой и сделал ей предложение руки и сердца, но сразу же получил отпор. После чего мужчина, собравшись с мыслями, вновь повторил предложение, — рассказали в УМВД региона. — Его настойчивость оказалась не по нраву даме сердца. Свой отказ она сопроводила действием: набросилась на ухажёра с ножом и нанесла ему не менее восьми ударов в область головы и спины».

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью 38-летняя женщина в нападении на кавалера созналась. Она заключена под стражу.