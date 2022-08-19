Жительница Томской области изрезала ножом поклонника за предложение пожениться
© УМВД по Томской области
Житель Томской области попал в больницу с ножевыми ранениями спины и головы. Так на предложение пожениться ответила его возлюбленная.
44-летний мужчина из села Пудовка попал в больницу с множественными ранениями. Как удалось выяснить полиции, он получил их от 38-летней подруги.
«По предварительным данным, потерпевший пришел в квартиру подозреваемой и сделал ей предложение руки и сердца, но сразу же получил отпор. После чего мужчина, собравшись с мыслями, вновь повторил предложение, — рассказали в УМВД региона. — Его настойчивость оказалась не по нраву даме сердца. Свой отказ она сопроводила действием: набросилась на ухажёра с ножом и нанесла ему не менее восьми ударов в область головы и спины».
Возбуждено уголовное дело. Ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью 38-летняя женщина в нападении на кавалера созналась. Она заключена под стражу.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Дело похитившего подростка ради лошадей жителя Тувы дошло до суда Жительница Томской области изрезала ножом поклонника за предложение пожениться Как строят платный мост в Новосибирске. Фоторепортаж Тайги.инфо Утечка соляной кислоты произошла на железной дороге в Новосибирске Омская область стала одним из «лидеров» среди регионов с высоким уровнем домашнего насилия
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo