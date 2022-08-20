Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 169

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

12:19 Португалия не поддержала инициативу о запрете на выдачу виз россиянам. МИД страны считает, что целью санкций не должен быть российский народ, заявил представитель МИДа газете Eco.

Португалия намерена обсуждать инициативу по визовым ограничениям на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в конце августа.

10:40 В Санкт-Петербурге после решения властей Финляндии сократить прием заявок на туристические визы от россиян резко выросли цены на услуги посредников, узнала «Фонтанка».

«Агентства, специализирующиеся на помощи в оформлении виз, признают, что на фоне заявлений финских властей о сокращении выдачи туристических виз спрос на шенген взлетел, — пишет издание. — В результате услуга по оформлению, еще недавно доступная любому желающему, стала предельно эксклюзивной.

Сама виза стоит около 4,5 тыс. Свободных слотов для заявки на нее в августе уже нет. Но агентства предлагают возможность получить ее за 28−30 тыс. рублей, если виза нужна срочно.

В сентябре из-за уменьшения количества слотов цена может достигнуть 35−40 тыс. рублей. Число слотов уменьшится не только для индивидуальных заявлений, но и для агентов, отметил один из собеседников «Фонтанки».

10:14 Экс-кандидат в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко покинул Россию. Об этом он написал в твиттере.

«Я всегда хотел приблизить прекрасную Россию будущего. Но у меня крали победу на выборах, садили в спецприемник, а после выставили против меня трехмиллионный иск. Что ж, тогда мы найдем ещё способы бороться с этими холуями», — отметил Якименко.

Якименко баллотировался в горсовет от независимой коалиции «Новосибирск 2020». Он опережал вице-спикера горсовета, единоросса Евгения Яковенко до подсчета голосов на участке №1833, где голосовали курсанты Новосибирского военного института нацгвардии РФ. Местную прописку военных на конкретном округе невозможно доказать, поэтому они не имели права голосовать на выборах горсовета (только за параллельно проходившие выборы депутатов регионального парламента), считали представители кандидата. Председатель УИК №1833 Алексей Лаптев в разговоре с юристом КПРФ признавал, что выдавал бюллетени непрописанным людям.



Суд отклонил иск Якименко к избирательным комиссиям о фальсификации итогов выборов на округе №35, и мандат достался единороссу Яковенко.

Главное на утро 20 августа

• Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков отрекся от своей дочери от первого брака Дианы после интервью русской службе BBC, в котором девушка выступила против действий Кремля. Об этом он написал в телеграм-канале.

Исаков при этом признал, что не воспитывал дочь с ее трех лет. Сейчас ей 25 лет. В то же время, он решил заявить, что Диана состоит на учете в психоневрологическом диспансере и с ней «трудно общаться»: «С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье». Он предположил, что Исакова получила деньги за интервью.

• Бывшее российское подразделение McKinsey сменило название на «Яков и партнеры». Российский менеджмент выкупил местное представительство этой международной консалтинговой компании в мае.

Полноценный запуск нового бренда ожидается в несколько этапов и завершится до конца 2022 года, уточнили в компании.

• Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store, сообщил РБК. «Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — сказали в Okko.

Ранее установленные на iOS приложения работают. В каталоге Google Play приложение осталось.

До мая 2022 года онлайн-кинотеатром Okko владел Сбербанк. Новым владельцем стала компания «Новые возможности», которая в июне попала в санкционный список Великобритании.

• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимирым Путины в Турции. Об этом он сообщил, по итогам встречи с украинским лидером во Львове.

Эрдоган планирует встретиться с Путиным.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

