Две женщины погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
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На юге Красноярского края иномарка въехала в упавший грузовик. В ДТП погибли две женщины. Водителя легкового автомобиля и подростка с травмами увезли в больницу.
Hyundai Sonata въехал в упавший грузовик на трассе Р-257 «Енисей» под Минусинском, сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю 20 августа.
По данным полиции, водитель 1979 года рождения, находившийся за рулем грузовика двигался из поселка Шушенское в сторону Минусинска и опрокинул машину на проезжую часть. Из-за этого двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль столкнулся с ним.
Водителя Hyundai Sonata 1980 года рождения и 12-летнего ребенка с травмами увезли в больницу, женщины 1965 и 1990 годов рождения погибли.
В ведомстве добавили, что водитель грузовика находился в состоянии опьянения.
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