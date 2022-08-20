«Дверь в доме заколочена»: спасатели третий день ищут новосибирца

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Жителя Новосибирской области третий день ищут спасатели. Родственники мужчины, которые уезжали на несколько дней и вернулись, заявили, что дверь в его доме заколочена.

44-летний Константин Новоселов пропал в Коченевском районе Новосибирской области, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Его местонахождение неизвестно с 18 августа.

«Мужчина всю жизнь проживает в деревне Малый Чик. Родные уехали на несколько дней, вернулись, дверь в доме заколочена, мужчины нет. По свидетельствам пропал 18 августа. Куда пошел — неизвестно, денег и документов с собой нет. Ранее в полицию о его пропаже не писали», — цитирует НГС руководителя поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алесю Яблонских.

Рост Новоселова — 173 сантиметра, телосложение — xудощавое, серые глаза и темно-русые с сединой волосы. Константин был одет в темно-синее трико с белыми лампасами по бокам.