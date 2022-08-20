Норильчанина подозревают в попытке изнасилования двух женщин

20 Авг 2022, 15:25

В Норильске ищут мужчину, которого подозревают в попытке изнасиловать двух женщин на улице. Его спугнули случайные прохожие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

44-летняя и 55-летняя жительницы Норильска заявили о попытке их изнасиловать. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 20 августа.

По версии следствия, рано 20 августа 2022 года на женщин, шедших возле домов на улице Металлургов и улице Нансена напал ранее неизвестный им мужчина и, сдавив им шеи руками, попытался изнасиловать. Нападавшего спугнули случайные прохожие.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК (покушение на изнасилование). Следователи ищут причастного к преступлению.


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