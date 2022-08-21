Соседка по палате избила узницу фашистских концлагерей в Новосибирске

Жительница Новосибирска, прошедшая концлагерь, избита в пансионате. На нее могла напасть соседка по комнате.

Пожилая недееспособная женщина лежала в пансионате «Южный» с февраля 2021 года. В начале августа ее дочери сообщили, что мать избила соседка по палате, передает «Сибкрай».



«Мама получила сильный ушиб головы и рук, гематомы на лице, на шее имеются следы пальцев. Со слов персонала, женщина, проживающая с ней в комнате №4, подперла дверь и избила нашу маму. Мама сильно напугана и неизвестно, чем обернется для нее эта трагедия», — цитирует женщину издание.

В пансионате рассказали, что ночью сиделки услышали резкие звуки из палаты и попытались открыть дверь. Но ручку подперли тростью и придвинули к двери стол. «Соседка пострадавшей сделала это намеренно, чтобы никто не смог помешать ей, — считают в учреждении. — Сиделки пытались выломать дверь. Одна из них побежала на улицу и попыталась влезть в палату через окно. Дверь удалось выдавить. Попав в палату, сиделки увидели, что соседка неоднократно ударила пострадавшую и вытащила ее из кровати на пол. Соседка была очень возбуждена и кричала, что ей мешали спать».



Пострадавшая родилась в 1944 году в концлагере в Австрии. Ее мать угнали на работы из Луганской области. В Советский Союз они с матерью вернулись в 1946 году.