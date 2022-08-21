Землетрясение произошло в Бурятии. Его почувствовали в Чите
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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Бурятии утром 21 августа. Его эпицентр находился примерно в 63 км от Байкала, однако о толчках сообщают даже жители Читы, расположенной на расстоянии около 360 км.
«В 11.15 (мест) в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступила информация о том, что в 10.56 (мест) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5,0», — говорится в сообщении МЧС региона.
Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от населенного пункта Улюнхан Курумканского района. По данным спасателей, толчки не ощущались, «объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме».
Толчок ощутили жители Читы, пишет местное ИА «Чита.ру». По их словам, колебания ощущались сильно, в домах раскачивались люстры. Были сообщения и о повторном толчке.
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