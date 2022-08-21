Утечка соляной кислоты произошла в Бурятии

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Утечка соляной кислоты произошла в ночь на 21 августа на станции Таксимо в Бурятии. Ведется устранение последствий происшествия.

На станции Таксимо Муйского района произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров (общий тоннаж превысил 18 тыс. тонн), сообщает МЧС Бурятии. На движение поездов инцидент не повлиял, последствия происшествия устаняются.



Снизить испарения ночью удалось при помощи водяной завес. Далее контейнер отбуксировали за пределы населенного пункта.

«Сотрудниками МВД России организовано оцепление территории для недопущения посторонних лиц и охрана контейнера. Из города Иркутск на место выехала группа ПАСФ ЭКОСПАС, с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Роспотребнадзора города Северобайкальск», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни и здоровью населения, по данным МЧС, нет.