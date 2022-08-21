Концессионный конкурс на остановки в Новосибирске не состоялся

© Наталья Гредина
Концессионный конкурс на остановки в Новосибирске не состоялся
21 Авг 2022, 13:20

Новосибирским властям не удалось найти инвестора для возведения комфортных остановок в городе. Конкурс по выбору концессионера признан несостоявшимся.

За полгода не нашлось желающих взять новосибирские остановки в концессию. Конкурс завершен и признан несостоявшимся, следует из документов на сайте мэрии.

Конкурс на заключение концессионного соглашения по комфортным остановкам объявили еще в феврале, а потом продлили «в связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке».

Предполагалось, что в рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления должно быть реконструировано помещение по адресу: проспект Дзержинского, 79.

Обязательный объем инвестиций оценивался в сумму не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.

Департамент промышленности мэрии объявлял аналогичный конкурс в феврале 2021 года, но он также сорвался из-за отсутствия инвесторов.


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