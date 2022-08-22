Экс-глава новокузнецкого отдела Ростехнадзора пошел под суд за взятку от «Распадской»

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Экс-глава новокузнецкого отдела Ростехнадзора пошел под суд за взятку от «Распадской»
22 Авг 2022, 06:48

В Кемеровской области до суда дошло уголовное дело бывшего главы Новокузнецкого территориального отдела Ростехнадзора Игоря Чернова. По версии следствия, он мог получить джип и топливную карту от «Распадской угольной компании».

Куйбышевский районный суд Новокузнецка начал рассматривать уголовное дело Чернова, говорится в электронной карточке производства. Его обвиняют по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление полномочиями), ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, Чернова обвиняют в получении взятки от «Распадской угольной компании» в виде предоставления в безвозмездное пользование Toyota Land Cruiser и топливной карты за непринятие мер реагирования и непривлечении к административной ответственности должностных и юридических лиц, входящих в состав ООО «Распадская угольная компания».

Выручка ООО «Распадская угольная компания» в 2021 году составила 165,7 млрд рублей. Чистая прибыль — 16,6 млрд. Компания принадлежит ПАО «Распадская», которое объединяет предприятия в Кемеровской области и Туве, включая крупнейшую в стране шахту «Распадская», «Разрез Распадский», шахту «Распадская-Коксовая», а также «Межегейуголь».

«Распадская» входит состав вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.


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