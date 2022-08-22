Ледники в Горном Алтае начали резко таять

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В Горном Алтае ускорилось таяние ледников в долине Актру. Ученые также говорят о коренной трансформации ландшафтов.

Гляциологи Томского государственного университета (ТГУ) продолжают цикл многолетних наблюдений изучают ледники в долине Актру в Республике Алтай. За последние три года показатель массы ледника был «резко отрицательным», сообщила пресс-служба ТГУ со ссылкой на руководителя профильной лаборатории геолого-географического факультета Александра Ерофеева.

«Минус 426 мм в 2019 году, минус 947 мм в 2020-м и минус 531 мм водного эквивалента в 2021 году, — рассказали в вузе. — В 2022 году отрицательная тенденция, скорее всего, сохранится — в силу малого снегонакопления и продолжительных волн тепла, наблюдаемых мониторинговой сетью в конце мая и в конце июля».

«Эталонные ледники включены в Международную службу мониторинга ледников в Цюрихе — наблюдения на них ведутся более 30 лет непрерывно. В России таких ледников всего три: два на Кавказе и один на Алтае. По ним мировое сообщество делает выводы о состоянии горного оледенения для Северной Азии, — пояснил Ерофеев. — Баланс массы ледника — надежный индикатор измерения не только запасов льда, но и изменения климата региона: ледники чутко реагируют на такие изменения. Зимой они получают осадки в виде снега, а летом под влиянием температуры лед превращается в сток воды, питающий наши реки на Алтае — реку Чуя, которая впадает в Катунь, а та — в Обь».

Кроме того, ученые наблюдают трансформацию ландшафтов высокогорий, что требует дополнительного изучения.