Пациенты томского ребцентра массово заразились ковидом

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В Томском ребцентре «Ключи» произошла вспышка коронавируса. Заразились 64 пациента. Роспотребнадзор начал проверку.

В Томской области в реабилитационном центре «Ключи» произошло массовое заражение пациентов коронавирусом. С 20 июля по 19 августа там выявили 64 случая заболевания ковидом — это около 12% от всех пациентов, сообщил ЦУР Томской области 22 августа.

Центр «Ключи» — ведомственная организация фонда социального страхования РФ. Учреждение занимается медицинской реабилитацией пострадавших на производстве, а также работающих в опасных условиях труда.

«После начала вспышки, 3 августа, мы приняли приказ об усилении санитарно-эпидемиологического режима в центре. На следующий день нас посетил Роспотребнадзор, провел свое расследование. С 5 августа мы закрыли прием пациентов», — заявил и.о. директора центра Сергей Колганов.

По словам Колганова, сейчас все пациенты здоровы и выписаны. «В выходные мы проводили дезинфекцию центра. Ожидаем предписание на открытие», — рассказал он.

Роспотребнадзор начал проверку учреждения.

