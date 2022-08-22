Пациенты томского ребцентра массово заразились ковидом

© naroch.by
Пациенты томского ребцентра массово заразились ковидом
22 Авг 2022, 09:35

В Томском ребцентре «Ключи» произошла вспышка коронавируса. Заразились 64 пациента. Роспотребнадзор начал проверку.

В Томской области в реабилитационном центре «Ключи» произошло массовое заражение пациентов коронавирусом. С 20 июля по 19 августа там выявили 64 случая заболевания ковидом — это около 12% от всех пациентов, сообщил ЦУР Томской области 22 августа.

Центр «Ключи» — ведомственная организация фонда социального страхования РФ. Учреждение занимается медицинской реабилитацией пострадавших на производстве, а также работающих в опасных условиях труда.

«После начала вспышки, 3 августа, мы приняли приказ об усилении санитарно-эпидемиологического режима в центре. На следующий день нас посетил Роспотребнадзор, провел свое расследование. С 5 августа мы закрыли прием пациентов», — заявил и.о. директора центра Сергей Колганов.

По словам Колганова, сейчас все пациенты здоровы и выписаны. «В выходные мы проводили дезинфекцию центра. Ожидаем предписание на открытие», — рассказал он.

Роспотребнадзор начал проверку учреждения.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи
Последние материалы
22 Авг, 10:02
Уголовное дело возбудили после захвата заложников в кемеровском СИЗО
22 Авг, 09:41
Бывшую жену депутата горсовета Канска, которого обвиняли в избиении блогера, захотели сделать омбудсменом
22 Авг, 09:35
Пациенты томского ребцентра массово заразились ковидом
22 Авг, 09:03
Мэр Искитима пообещал не открывать исправительный центр на фоне волнений жителей
22 Авг, 08:55
Бомбоубежища решили отремонтировать в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования