Бомбоубежища решили отремонтировать в Новосибирской области

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Бомбоубежища решили отремонтировать в Новосибирской области
22 Авг 2022, 08:55

Полиция и новосибирские власти захотели отремонтировать свои объекты гражданской обороны. Общие расходы оцениваются около 10 млн рублей.

Власти Новосибирска объявили за месяц не менее 12 конкурсов на ремонт «защитных сооружений гражданской обороны» в разных частях города. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Объявления разместил департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Речь идет о подвальных помещениях зданий, в том числе жилых домов на улицах Аэропорт, Залесского и на Красном проспекте.

Несколько конкурсов уже отыграно.

Кроме того, полиция конкурс на капремонт «убежища» расположенного прямо в отделе МВД РФ по Купинскому району. Начальная стоимость контракта составила 2,9 млн рублей. Аукцион признали несостоявшимся, договор заключили с единственным поставщиком, название которого не уточняется.

Также Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН объявил конкурс на подготовку рабочей документации для капремонта своего «защитного сооружения гражданской обороны» в одном из корпусов. Договор подпишут с ООО «Прожилстройпроект» за 660 тыс. рублей.

Общая начальная стоимость все контрактов, включая уже заключенные, составила около 10 млн рублей.


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Бомбоубежища решили отремонтировать в Новосибирской области
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