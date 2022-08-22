Бывшую жену депутата горсовета Канска, которого обвиняли в избиении блогера, захотели сделать омбудсменом

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Бывшая жена депутата горсовета Канска от «Единой России» претендует на пост уполномоченного по правам человека. Ее мужа ранее обвинили в организации нападения на местного блогера.

Мэрия Канска представила горсовету кандидата для согласования на пост уполномоченного по правам человека — Екатерину Филипову. Копию документа опубликовало сообщество «Подслушано в Канске» во «ВКонтакте».

Паблик называет женщину супругой депутата горсовета Игоря Филипова («Единая Россия»). По сведениям бывшего замглавы управления архитектуры Красноярска Игоря Аксютенко, она уже бывшая жена. В декларации за 2021 год у Филипова также нет жены, но есть трое несовершеннолетних детей.

«В моем канале я публиковал комментарии госпожи Филиповой в соцсетях в которых она даёт характеристики журналистам используя ненормативную лексику», — отметил Аксютенко.

Игоря Филипова связывали с нападением на блогера Романа Авдеёнка, которое произошло в 2020 году после сентябрьских выборов, пишет «Запад24». Три человека в медицинских масках встретили блогера возле подъезда его дома и избили его. Происходящее они снимали на телефон.

«Взаимосвязь между политиком и произошедшим нападением Роман Авдеёнок объясняет материалами уголовного дела, в котором имеются явки с повинной и показания исполнителей заказа, — отмечал „Запад24“. — Сначала они называли имена заказчика нападения, сумму, которую им за это заплатили, а через некоторое время показания стали менять, объясняя тем, что их слова не так поняты и не так изложены. Сами они неправильно услышали депутата: он просил их поговорить с блогером, но не просил избивать, а деньги платил совсем за другую работу».



Игорь Филипов входит во фракцию «Единая Россия». Совет депутатов Канска возглавляет Владимир Поляков.