Потепление до +25 пообещали новосибирцам
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В Новосибирской области потеплеет до +25 градусов 23-25 августа. По ночам прогнозируют заморозки до -1.
Температура воздуха днем 23 августа в Новосибирской области составит +16…+21 градус, 24 и 25 августа воздух прогреется до +25, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков», — уточнили синоптики.
Однако ночью 23 и 24 августа в регионе ожидаются заморозки до -1, 25 августа прогнозируют +7…+12 местами +1…+6.
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