Сотни «советников по воспитательной работе» появились в иркутских школах

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В школах Иркутской области появилось около 600 советников по воспитательной работе. Им будут платить из федерального и областного бюджета, хотя общеобразовательные учреждения — это муниципальный уровень.

580 советников директоров по воспитательной работе набраны в школах Иркутской области, сообщила заместитель министра образования области Наталья Краснова журналистам 22 августа. Должность вводят в 45 регионах с 2022 года, в остальных — с 2023-2024 годов.

«В образовательных организациях педагоги подавали свои кандидатуры на конкурс. В 580 школах у нас такие советники будут. Это не все школы. Мы планируем до начала следующего учебного года завершить работу [по набору советников], и в наших школах будет 633 советника по воспитанию», — цитирует Краснову ТАСС.

Задача «советников» заключается в том, чтобы включить школу «в единую федеральную воспитательную повестку, внедрить единые воспитательные стандарты, при этом поддерживать и развивать традиции, которые существуют в школе, объединить детей, педагогов и родителей для реализации общих проектов». Утверждается, что все «специалисты по воспитанию» будут совмещать работу с основной должностью, а с 2023 года должность советника станет штатной.

Но оплачивать работу планируется из федерального и областного бюджета, утверждают региональные власти. При этом работа сотрудников общеобразовательных учреждений оплачивается из муниципальных бюджетов.