Красноярску предложили «ВИЛы» для «мусорного» бизнеса

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Компания, связанная с известным бизнесменом, стала правобережным регоператором обращения с отходами в Красноярске. Решение было принято, несмотря на сомнительные итоги конкурса.

В Красноярске определились с правобережным мусорным оператором. Им стала «Рециклинговая компания», связанная с известным местным предпринимателем Ильей Ильиным. Всего в конкурсе принимали участие четыре претендента.

При этом победитель — «Рециклинговая компания» — оказалась лишь на третьей строчке по сумме, выставленной за услуги по сбору и вывозу ТКО. То есть два других соискателя — ООО «ЛИКСО» и «Вторичные ресурсы Красноярск» предложили цену ниже. Это не помешало компании победить и стать оператором в правобережной технологической зоне.

Участники рынка могут оспорить решение. Так считает председатель общественной палаты экологических организаций гражданской ассамблеи Красноярского края, член совета при министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края Павел Гудовский.

«Конечно, по прошедшему конкурсу остаются вопросы — и о том, почему исключили критерий по сортировке ТКО (нужно отметить, что именно у «Рециклинговой компании» нет мощностей по сортировке в Красноярске), — отметил Гудовский в соцсетях. — А также и то, что на втором этапе конкурса просто отклонили всех заявителей, «нелояльных» к курирующим мусорную реформу чиновникам. Думаю, в этом разберется прокуратура и УФАС. «А что же это за организация — ООО «Рециклинговая компания»? Данная контора входит в группу компаний «Кашалот», к которой относится и ООО «Планета-Сервис». Это та компания, которая в свое время пыталась пролезть по поддельным банковским гарантиям на операторство в Канской, Лесосибирской, Назаровской и Абанской технологических зонах. Уставной капитал у ООО «Рециклинговая компания» — всего 31,95 тыс. рублей».

ООО «Рециклинговая компания», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Артему Меркушеву, Евгению Кравцу, Александру Головкину и АО «Кашалот», учредитель которого — Мария Ильина. Основателем «Рециклиновой компании» был сам Илья Ильин. Он и возглавляет совет директоров ГК «Кашалот». Суммарная выручка компаний, учрежденных АО «Кашалот», составила в 2021 году около 800 млн рублей.

Илью Ильина собеседники редакции связывают с нынешним замминистра экологии Красноярского края Игорем Варфоломеевым и главой регионального правительства Юрием Лапшиным. Один из них даже в шутку предложил переименовать ГК «Кашалот» в компанию «ВИЛы» — по первым буквам их фамилий. При этом, как утверждает «Бабр», одну из бывших компаний, «аффилированных с Ильиным» — ООО «Планета-Сервис» — уличали в подделке банковских гарантий.

Игорь Варфоломеев уже пережил трех министров экологии — в должности замминистра и в ранге советника Лапшина. Его называли одним из инициаторов перевода красноярской «Автоспецбазы», у которой на балансе полигон, из городской собственности в краевую. Именно он, кстати, и курирует мусорную реформу в Красноярском крае.

Отметим, что от связей с Ильиным открещиваются бывшие коллеги. Так, «Красноярская рециклинговая компания» объявила, что больше он не директор и не входит в совет директоров. Фирму он возглавлял в 2018—2021 годах.

Теперь компании Ильина принадлежит не только правобережная технологическая зона. В активе «Рециклинговой компании» ранее оказались Лесосибирская, Канско-Абанская и Рыбинская зоны, где регоператор собирает деньги с населения. По опыту работы бывшего регоператора правого берега компании — фирмы «РостТех» — на обслуживание территории компании Ильина потребуется минимум 50 мусоровозов. Участники рынка оценивают это примерно в 450 млн рублей. Что соответствует все выручке компании за 2021 год.