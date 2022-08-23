Объявления о строительстве бункеров появились в Новосибирске и Красноярском крае

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В Сибири появились объявления о строительстве убежищ на случай ядерной войны. Услуги предоставляют разные поставщики.

Объявления о строительстве бункеров, убежищ и комнат безопасности в Новосибирске появились на «Авито». Их публикует компания «Тимберэко».

«С учетом последних событий и осложнения внешнеполитической обстановки становится все более актуальным обеспечение безопасности членов семьи и имущества. Причем это справедливо не только для потенциальной угрозы бомбежки или ядерного удара, но и мародеров, грабителей, воров, эпидемий, стихийных бедствий. Во многих странах (Европа, США, Канада) частные убежища (бункеры) уже давно являются необходимой составляющей частного домовладения, показателем статуса и оценки значимости собственной жизни. Только в США ежегодно строится несколько тысяч частных убежищ», — рассказали в компании.



Убежища обещают изготовить на собственном производстве компании в виде металлоконструкции или железобетонной монолитной конструкции, располагаемой под землей. Предусмотрены бронированная герметичная дверь, аварийный выход через подземный тоннель, спальные места и система вентиляции воздуха, а также уборная, автономные системы вентиляции, освещения, водоснабжения и связи.

«Также возможна защита существующей комнаты в доме или создание таковой при строительстве дома (тайной, скрытой за шкафом, стеллажом) — как правило, это защита от пуль и взрыва для обеспечения сохранности жизни членов семьи при вторжении мародеров или грабителей до прибытия полиции», — уточнили в фирме.



Стоимость услуги начинается от 1,6 млн рублей. Отметим, что аналогичное объявление с теми же фотографиями и описанием разместила компания «Норденверк».

«Так как изделие находится на стыке строительства и производства металлоконструкций, родилась идея строительства убежищ. Весь спектр работ производим мы: изготавливаем всё на производстве, проектируем, устанавливаем», — рассказал сайту НГС представитель «Тимберэко» Александр Григорьев, уточнив, что после начала «спецоперации» в Украине спрос вырос. В Сибири компания, по его словам, построила пять убежищ.

В Красноярском крае в эвенкийском селе Байкит тоже предлагают построить бункер. 3 млн «за услугу». Судя по фотографиям он представляет собой закопанный под землю вагончик для жилья. Компания не указана.

«Также делаем бункер, который можно транспортировать и закапывать в готовые котлованы уже по собственному желанию заказчика, перевозку и дальнейшую установку выполняем мы по желанию клиента, либо если клиент хочет полной секретности местонахождения, то забирает бункер сам своими силами, мы предлагаем инструкции по закапыванию и установке», — говорится в сообщении.