Врио томского губернатора похвастал Путину скандальным кампусом

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром строительство студенческого кампуса. Утверждается, что «это действительно прорыв». Но Генпрокуратура говорила, что на проекте «уже всё поделили и украли».

«<…> В целом все развивается, да? А студенческий городок? Все-таки на 10 тыс. человек он рассчитан, по-моему. Это даже не городок, это целая конгломерация», — сказал Путин Мазуру по видеосвязи.

«Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить вас лично и правительство за это решение. Студенческий городок, кампус — это действительно прорыв, дает технологическое развитие региону на многие десятилетия, — ответил Мазур (цитата по Кремлю). — Сегодня уже много компаний, практически все госкорпорации проявили желание открыть там свои технологические офисы. Это не просто кампус, в котором будут обучаться студенты, жить студенты и преподаватели, профессорский состав, но там ещё будут именно офисы, которые позволят иметь прикладной характер».

При этом заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в июле обращал внимание на серьезные проблемы объекта. «Кампус еще строить не начали, а уже все поделили и украли», — заявил он журналистам.

«И, конечно, мы пошли дальше и посмотрели, кто в этом виноват. Прекрасно знаете, что бывший заместитель губернатора Томской области помещен под стражу. Я обещаю, что это не последнее из задержаний», — говорил Демешин.



Речь идет о бывшем вице-губернаторе Томской области, экс-сенаторе Юрии Гурдине. Бывшего чиновника подозревают по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), уточнил собеседник агентства. Гурдин ушел в отставку 13 мая 2022 года после увольнения своего начальника, губернатора Сергея Жвачкина («Единая Россия»).

Сам проект кампуса тоже вызвал у жителей вопросы к транспортной доступности, отсутствию социальной инфраструктуры, разорванности общего студенческого пространства из-за невозможности шаговой доступности и к возможному влиянию на экосистему Тимирязевского бора.

«Кампус, конечно, потребует ещё дополнительного инфраструктурного развития. Я буду обращаться с просьбами о строительстве моста, потому что город развивается у нас на левой стороне Томи, исторически был университет, — признал Мазур. — Но в границах исторического поселения сегодня уже нам сложно перспективно развиваться, и нужно будет уходить на левобережье, и мы уже уходим туда активно, и там уже живёт более восьми тысяч населения. А планируется там на десять тысяч [человек] кампус и еще минимум на десять тысяч жилищного строительства».

Изначально весь проект оценивался в 35 млрд рублей. Но к концу мая 2022 правительство РФ согласовало концессионную модель кампуса за 50—60 млрд рублей. Также сроки строительства отодвинули с 2024 года на 2026-й.

Концессионером станет ООО «Томский студенческий кампус» — это совместная компания дочерней структуры Газпромбанка и ООО «Сибирские инвестиции», которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге. «Сибирские инвестиции» принадлежат группе компаний «Гранит», входящей в АО «Русинвест». Владельцем «Русинвеста» СМИ называли зампреда совета директоров банка «Авангард» Анатолия Яблонского.

«Гранит», в частности, строит Комплекс резиденций «Императорский яхтъ-клуб» в Петербурге, а в Томске реконструирует проспект Ленина и набережную Ушайки, говорится на сайте компании.

