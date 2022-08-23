Правительство РФ потребовало проверить срыв сроков строительства новосибирского ЛДС

© nso.ru. Андрей Травников (слева)

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко потребовал проверить срыв сроков строительства ледового дворца спорта в Новосибирске. Губернатор Андрей Травников обещал сдать объект в сентябре 2022 года.

«На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление, — цитирует Чернышенко его пресс-служба. — Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается».



Ранее регион запросил дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства ледовой арены в связи с конструктивными изменениями проекта, уточнили в пресс-службе.

При этом, как напомнил Чернышенко, ровно год назад на площадке строительства ЛДС было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. Такое обещание давал лично губернатор Травников («Единая Россия»).

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«Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание от первоначального графика. На объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы», — утверждал Травников в конце августа 2021 года.

Вице-премьер теперь напомнил, что на правительство РФ выделило на ЛДС уже 6 млрд рублей.

«На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране, — констатировал Чернышенко (цитата по „Интерфаксу“). — Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство».

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС за 9,16 млрд рублей. В сентябре 2021 года были подписаны дополнительные соглашения, по которым общая стоимость работ выросла до 11 млрд (почти на 20%). Новосибирское правительство объясняло подорожание арены из-за резкого роста цен на материалы. Аудиторы предупреждали о возможном срыве сроков строительства ЛДС. Власти утверждали, что работы ведутся по графику.

В то же время к одному из подрядчиков — московскому ООО «Строймонтаж» — поданы иски о банкротстве. Более того, ГКУ «Арена» уже подала два иска к генподрядичку стройки на 43 млн рублей.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.