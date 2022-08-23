Александр Бойко построит новую школу за 2,1 млрд рублей в Новосибирске и поддержит одаренных детей

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Новосибирский предприниматель и девелопер Александр Бойко презентовал эскиз нового здания школы «Рост». Приблизительные инвестиции в строительство составят 2,1 млрд рублей. Площадь здания – 7,6 тыс. квадратного метра, в нем смогут учиться до 700 человек. Школу построят к лету 2026 года.

В образовательном центре «Рост» его учредитель Александр Бойко рассказал представителям СМИ о проекте нового пятиэтажного здания для частной школы.

«На данный момент мы согласовали техническое задание с региональными министерствами: образования, спорта и строительства. Далее нам предстоит проектирование, прохождение государственной экспертизы, получение разрешения на строительство, и весной следующего года выйдем на стройплощадку», — рассказал в ходе презентации проекта Александр Бойко.

Согласно эскизу, в школе будет несколько блоков: образовательный, спортивный с бассейном, не имеющий аналогов в Новосибирске, жилой, с комнатами для размещения 100 человек, и отдельный, для программ дополнительного образования. Блоки связаны между собой атриумом, при этом помещения для старших и младших классов будут перемешаны, а не располагаться отдельно друг от друга. Общая площадь школы — 7,6 тыс. квадратного метра.

«Школа представляет собой мягкий силуэт, который контрастирует с жилым комплексом „Жуковка“, но при этом она органично вписывается в структуру Заельцовского парка: мы даже немного уменьшили габариты здания, чтобы сохранить березы, которые растут на том участке», — отметил директор архитектурного бюро «Канура» Артур Лотарев.

Общие инвестиции в строительство нового здания школы в образовательном центре «Рост» оценивают в 2,1 млрд рублей. Часть планируется привлечь через банковский заем, часть — из собственных средств учредителя Александра Бойко, 25% ожидается в виде компенсации затрат на капитальное строительство из бюджета Новосибирской области.

Помимо презентации проекта нового здания школы, предприниматель рассказал о старте программы поддержки одаренных детей.

«Мы взяли на себя обязательство поощрить 15−16 ребят со всего Новосибирска, ставших призерами городских и областных олимпиад. Размер поддержки зависит в том числе от уровня достижений претендента, доходов его семьи и не может превышать 80% месячной родительской платы за обучение в школе „Рост“. Иначе говоря, мы решили снизить стоимость обучения для талантливых детей, компенсируя разницу за счет средств от приносящей доход деятельности. На мой взгляд, наша инициатива — это пример социальной ответственности развитого бизнеса», — пояснил Александр Бойко.