Власти сорвали сроки строительства домов для погорельцев в Красноярском крае

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Власти сорвали сроки строительства домов для погорельцев в Красноярском крае
23 Авг 2022, 08:49

Прокуратура заявила о срыве строительства более 70 домов для пострадавших во время майских пожаров в Красноярском крае. Ведомство внесло представление главе регионального правительства.

«Установлено, что строительство 76 жилых домов в деревне Песчанка Красноярска, селе Белый Яр Ачинского района, селе Зыково Березовского района, деревне Лакино Большемуртинского района, деревне Ашпатск Дзержинского района, селе Ивановка Ирбейского района, поселке Степной Назаровского района, городах Заозерное и Уяр, деревне Новокурск и селе Родники Шарыповского муниципального округа в установленный государственным контрактом срок — 15 августа — не завершено, строительная готовность отдельных объектов составляет лишь 70%», — заявили в краевой прокуратуре 23 августа.

Кроме того, есть отставание от графика работ еще по 18 домам в Ачинском, Большемуртинском районах и в Уяре. Обхекты должны сдать с 29 августа по 9 октября.

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«Также по результатам выездов на места строительства объектов прокурорами вскрыты факты выполнения строительных работ, не отвечающих требованиям градостроительных норм и государственных стандартов, — сообщили в ведомстве. — В этой связи территориальные прокуроры в адрес исполнителей контрактов и КГКУ „Управление капитального строительства“ внесли 15 представлений, объявили 10 предостережений».

Прокуратура внесла представление и главе регионального правительства Юрию Лапшину из-за ненадлежащего контроля со стороны министерства строительства края.

В начале мая в Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктов. Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло 8 человек. Губернатор-единоросс Александр Усс утверждал, что основной причиной пожаров стали аварии на объектах электроснабжения из-за шквалистого ветра: перехлест проводов, падение деревьев, искрение.


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