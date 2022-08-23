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Магазины Н&М открылись в Новосибирске и Барнауле перед уходом сети из России. В Барнауле перед открытием скопилась очередь. В Новосибирске также большое количество покупателей.

«Сегодня в нашем торговом центре открылся магазин Н&М. Народу перед отделом было очень много, отмечались очереди. Как долго будет работать отдел, у нас пока нет информации», — рассказали ТАСС в администрации ТЦ «Арена».

По словам читателя Тайги.инфо из Новосибирска, в магазине ТРЦ «Галерея» большой наплыв покупателей: лучше приходить вдвоем, чтобы один выбирал товар, а другой занимал очередь на кассу.

В Иркутске и Красноярске магазины пока закрыты.

Открытие магазинов Н&М ожидалось в российских городах 1 августа, однако оно не состоялось. В июле СМИ сообщали о том, что компания H&M, в марте приостановившая работу в России, в августе намерена открыть магазины для продажи товарных запасов.

